Bolivia, incidente ad elicottero del presidente Morales: inchiesta

L'elicottero che trasportava il presidente boliviano Evo Morales ha dovuto fare un atterraggio di emergenza subito dopo il decollo, in un incidente in cui sia il capo dello Stato, sia i suoi accompagnatori, sono rimasti illesi. Lo stesso Morales si è incaricato di assicurare via Twitter i essere in buona salute, aggiungendo che l'accaduto "sarà oggetto di una accurata inchiesta". Alcuni video postati nei social network hanno mostrato lo schianto.