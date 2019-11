Bolivia, Evo Morales si dimette su pressione dell'Esercito e lascia la capitale a bordo di un aereo

Secondo i media boliviani il presidente boliviano Evo Morales ha annunciato le dimissioni dal suo incarico alle 16.51 locali (le 21.51 italiane). Morales ha formulato una breve dichiarazione nella città di Chimorè, nel dipartimento di Cochabamba, in cui ha confermato la sua rinuncia alla presidenza. "Ho l'obbligo - ha spiegato - di operare per la pace. E mi fa molto male che ci si scontri fra boliviani. Mi fa male che alcuni comitati civici e partiti che hanno perso le elezioni abbiano scatenato violenze ed aggressioni". "E' per questa ed altre ragioni - ha concluso - che sto rinunciando al mio incarico inviando la mia lettera al Parlamento plurinazionale".

Forze armate chiedono a presidente Morales di dimettersi I vertici delle forze armate boliviane avevano chiesto al presidente Evo Morales di dimettersi dopo le crescenti contestazioni sulla sua rielezione. "Dopo aver analizzato la situazione chediamo al presidente di dimettersi per permettere il mantenimento della stabilità per il bene della Bolivia" , le parola del generale Williams Kaliman.

Capo polizia chiede le dimissioni di Morales Anche il comandante in capo della polizia boliviana, generale Vladimir Yuri Calderón Mariscal, aveva letto un comunicato in cui rende noto che la forza di polizia si unisce "alla richiesta del popolo boliviano che suggerisce al presidente Evo Morales di rassegnare le sue dimissioni". Questo, ha infine detto, "per pacificare il popolo boliviano in questi duri momenti che attraversa la nostra Nazione".