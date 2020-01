Bolivia, bus precipita per 50 metri: 15 morti

Quindici persone sono rimaste uccise dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è precipitato dall'autostrada nel vuoto per circa 50 metri a La Paz, in Bolivia. Altre 19 persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite e sono state portate d'urgenza in ospedale. Il mezzo era partito da Coripata per raggiungere La Paz. Gli investigatori ipotizzano un guasto meccanico come causa dell'incidente.