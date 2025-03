Bolivia, autobus precipita per 800 metri in un burrone: 25 morti

E' di almeno 25 morti e 26 feriti il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle pericolose strade boliviane. L'autobus dell'impresa Challapata che percorreva la linea tra Oruro e Potosi si è scontrato frontalmente con un furgone proveniente dalla direzione opposta, finendo prima fuori strada e precipitando poi per 800 metri in un burrone. Ancora ignote le cause dell'incidente avvenuto nella comunità rurale di Leñas. Si tratta del secondo grave incidente in 72 ore, dopo quello avvenuto alle prime ore di sabato nel municipio di Uyuni che ha causato 37 morti.