Incidenti aerei, Boeing patteggia con gli Usa: "verserà" 700 milioni di dollari

Questa soluzione potrebbe escludere Boeing dalle future gare per gli appalti della Difesa Usa. Si tratta di un bando molto pesante: il mercato, solo nel 2023, ha fruttato alla compagnia oltre 22 miliardi di dollari. Inoltre, un funzionario del Dipartimento della Giustizia ha precisato che l’accordo non conferisce a Boeing l’immunità per gli altri incidenti già sotto inchiesta. Il più recente, risale a gennaio, quando un jet Max dell’Alaska Airlines ha subito in volo il distaccamento di un pannello, fissato alla fusoliera senza i quattro bulloni necessari per tenerlo in posizione. L’aeromobile era stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Portland, ma l'incidente fortunatamente non aveva causato vittime.