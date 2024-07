Boeing, nuovo incidente: aereo perde una ruota durante decollo negli Usa

Un aereo Boeing ha perso uno pneumatico durante il decollo dall'aeroporto di Los Angeles. La compagnia americana United Airlines che operava il volo ha confermato l'incidente. "La ruota è stata recuperata e stiamo indagando sulle cause di questo evento", ha annunciato. L'aereo, un Boeing 757-200, aveva a bordo 174 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, ed era diretto a Denver in Colorado. È riuscito ad atterrare senza danni nonostante la ruota mancante, con 25 minuti di ritardo. Si tratta di un nuovo episodio imbarazzante per il produttore di velivoli Usa che sta accumulando contrattempi e guasti tecnici.