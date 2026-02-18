Board of Peace, il vicepremier Tajani: "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, giunto a Tirana, in Albania, ha confermato che sarà lui per l'Italia ad andare a Washington per la riunione del Board of Peace. Sarà lui a rappresentare l'Italia, come Paese osservatore, alla prima riunione che si terrà giovedì 19 febbraio. Il vicepremier aveva anticipato nel suo intervento al Parlamento le intenzioni del governo, e cioè accettare l'invito del presidente Usa Donald Trump.