Board of Peace, il vicepremier Tajani: "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia"

Board of Peace, come hanno risposto i vari Paesi
© Withub
© Withub
Confermata la presenza come Paese osservatore alla riunione voluta da Trump per la pace in Medioriente
© Afp
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, giunto a Tirana, in Albania, ha confermato che sarà lui per l'Italia ad andare a Washington per la riunione del Board of Peace. Sarà lui a rappresentare l'Italia, come Paese osservatore, alla prima riunione che si terrà giovedì 19 febbraio. Il vicepremier aveva anticipato nel suo intervento al Parlamento le intenzioni del governo, e cioè accettare l'invito del presidente Usa Donald Trump.
© Withub
© Withub
"Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice in questa prima riunione del Board of Peace - ha affermato, dunque, il ministro Tajani - per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza sul futuro della Palestina".
"L'Italia - ha proseguito il vicepremier - è protagonista nell'area del Mediterraneo. Non possiamo non essere parte di una strategia che dovrà vederci ancora in prima linea, ascoltare cosa si sta facendo. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto per la costruzione della pace, della stabilità dell'intera area del Medio Oriente".
"Quindi - ha aggiunto il ministro - si tratta di una scelta politica che rispetta la Costituzione della Repubblica, ma continua ad avere l'Italia parte di una strategia della quale fanno parte l'Unione Europea che invierà la commissaria Suica e vedrà la presenza del governo del Cipro che guida l'Europa in questi 6 mesi".