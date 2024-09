Blogger iraniano condannato a 12 anni: aveva risposto con un singolo punto a un tweet di Khamenei

La dura repressione del governo iraniano si esprime il più delle volte con dimostrazioni di forza per soffocare le proteste antigovernative . Le rivolte nel Paese sono sempre più frequenti soprattutto a seguito dell'arresto e della successiva morte di Mahsa Amini nel 2022. Amini era una giovane donna di ventidue anni in visita nella capitale di Teheran con la sua famiglia.Le forze iraniane per l'osservanza del corretto codice di abbigliamento hanno infatti arrestato Amini per non aver indossato correttamente il velo . Da quel momento sempre più donne in Iran si sono unite a movimenti di protesta pacifica che però vengono repressi.

La disobbedienza civile non è tollerata dal governo iraniano. Il 30 aprile il famoso rapper iraniano Toomaj Salehi è stato arrestato e condannato a morte a causa dei testi e dei video delle sue canzoni. Parrebbe infatti che le parole messe in musica del cantante siano provocatorie e istighino a un movimento antigovernativo tra i giovani. L'appello che arriva direttamente da Amnesty International è una griglia per la sua liberazione e per l'accesso alle cure mediche.