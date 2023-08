Blinken (Usa): rapporti coi talebani solo se rispetteranno le donne

I talebani se vorranno avere un rapporto più stretto con gli Stati Uniti dovranno migliorare il trattamento delle donne in Afghanistan.

Lo ha ribadito il segretario americano Antony Blinken nel secondo anniversario della presa di Kabul. "Continuiamo a lavorare per ritenere i talebani responsabili dei numerosi impegni presi e non rispettati, in particolare quando si tratta dei diritti delle donne e delle ragazze", ha detto Blinken ai giornalisti. "Siamo stati molto chiari con i talebani - e decine di Paesi in tutto il mondo sono stati molto chiari - che il percorso verso qualsiasi relazione più normale con loro sarà bloccato fino a quando i diritti delle donne e le ragazze, tra le altre cose, non saranno effettivamente supportati", ha aggiunto.