Blinken a Tajani: "Leadership italiana del G7 sta facendo la differenza"

"Siamo molto grati di avere la più stretta partnership mai avuta tra Stati Uniti e Italia, stiamo lavorando insieme per aiutare l'Ucraina contro l'aggressione russa, per affrontare le sfide del conflitto in Medioriente, le sfide poste dalla Cina" e "la leadership italiana del G7 è ciò che sta facendo la vera differenza".

Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo il bilaterale con il vicepremier Antonio Tajani durante il G7 Esteri a Capri. "Siamo grati per questo, il presidente Biden apprezza profondamente la sua partnership con Meloni e apprezziamo la nostra partnership con l'Italia", ha aggiunto.