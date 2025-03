Birmania, raid aereo contro ospedale: almeno 11 morti

Un attacco aereo della giunta birmana contro una clinica in un remoto villaggio di Myanmar ha ucciso almeno 11 persone, tra cui un medico e sua moglie. Il raid ha colpito il villaggio di Hnankhar, in una regione attualmente controllata dalle forze anti-golpe. Il colpo di Stato militare del 2021 ha gettato la Birmania in una sanguinosa guerra civile tra la giunta, i guerriglieri anti-golpe e alcuni gruppi etnici armati. Secondo gli analisti l'esercito birmano è dotato di una potente forza aerea, che beneficia del supporto tecnico della Russia, che svolge un ruolo essenziale nel combattere i suoi avversari.