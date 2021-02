Birmania, manifestanti in piazza a Rangoon contro golpe 

Afp

Circa un migliaio di birmani hanno manifestato a Yangon (ex Rangoon) per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. "Abbasso la dittatura militare", hanno gridato i manifestanti sventolando bandiere rosse con i colori del partito della ex leader, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd).