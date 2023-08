Birmania, frana in una miniera di giada: 31 morti e 8 dispersi

Tragedia in Birmania, una frana avvenuta in una miniera di giada non regolamentata in una zona remota del Paese ha causato la morte di 31 persone, altre otto risultano disperse.

L'incidente è accaduto domenica fuori dalla cittadina di Hpakant, nel Kachin settentrionale, dopo che piogge torrenziali e inondazioni hanno devastato la regione durante il fine settimana.