Birmania, attivisti anti-Golpe cercano di impedire gli arresti

Ansa

E' l'ottavo giorno di proteste e azioni contro i militari che hanno preso il potere in Birmania, nonostante la repressione messa in atto e l'appello dell'Onu per la liberazione della leader Aung San Suu Kyi. Nella capitale si sono costituiti gruppi di sorveglianza per contrastare gli arresti di attivisti. La folla ha sfidato il coprifuoco a seguito delle voci secondo cui la polizia si stava preparando a lanciare una nuova ondata di arresti.