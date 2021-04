Birmania, arrestato un famoso attore del Paese: protestava contro golpe | Militari danno la caccia a 100 personalità

Paing Takhon, che oltre a partecipare alle proteste personalmente era anche attivo sui social prima che le autorità chiudessero i suoi account, è stato arrestato mentre si trovava a casa di sua madre nell'area di North Dagon a Yangon. Intanto i militari hanno pubblicato una lista di circa 120 personaggi dello spettacolo ricercati.

Bilancio vittime sfiora quota 600, migliaia gli arrestati - Il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste anti golpe in Birmania ha sfiorato quota 600: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione no profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di mercoledì sono state uccise 12 persone, mentre altre cinque che avevano perso la vita nei giorni scorsi ma non erano state conteggiate sono state aggiunte al totale: i nuovi dato portano il totale delle vittime a quota 598. Attualmente, inoltre, 2.847 persone sono in carcere. Anche l'Onu lancia l'allarme su un possibile bagno di sangue imminente se la situazione continuerà a degenerare.

Ambasciatore in Gb: "Occupata da militari ambasciata a Londra" - L'ambasciatore della Birmania nel Regno Unito, Kyaw Zwar Minn, ha dichiarato che militari birmani hanno "occupato" l'ambasciata. "Quando ho lasciato l'ambasciata - ha detto il diplomatico Minn al 'Daily Telegraph' - hanno fatto irruzione all'interno e l'hanno presa. Sono dell'esercito del Myanmar". "Hanno detto che hanno ricevuto istruzioni dalla capitale, quindi non mi lasceranno entrare", ha aggiunto l'ambasciatore che si era schierato pubblicamente a contro il golpe.