Bimbo scomparso in Francia, ricerche sospese ma le indagini continuano: "Non era solo con i nonni"

Sembra essere stato inghiottito nel nulla Emile, il bimbo di due anni e mezzo scomparso nel villaggio francese di Vernet, in Alta Provenza, nel pomeriggio di sabato 8 luglio? Al quinto giorno di ricerche sul territorio senza esito, gli inquirenti cambiano strategia e invocano nuovi fondi in arrivo.

Circa cinquanta gendarmi stanno perlustrando l'ultima zona inesplorata dell'area della scomparsa prima di dichiarare chiuse le ricerche. Intanto, le indagini proseguono: le macchie di sangue rinvenute su una vettura sono di un animale, mentre altri testimoni verranno sentiti. E' emerso, infatti, che il piccolo non fosse da solo nel giardino della casa dei nonni. Ma con lui dovevano esserci anche zii, zie e cuginetti in visita in montagna, prima di fare rientro in città. E arrivano anche nuove risorse economiche, grazie ai fondi regionali e nazionali che saranno messi a disposizione degli investigatori e dei soccorritori in azione, dopo la costituzione di un'unità di crisi nazionale, per decisione del procuratore di Digne-les-Bains.