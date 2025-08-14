Bimbo di dieci mesi muore in Turchia: problemi burocratici ritardano il rimpatrio della salma | L'appello dei genitori: "Chiediamo solo di poter tornare a casa con nostro figlio"

La famiglia era giunta in Turchia il 12 agosto per godere qualche giorno di vacanza in compagnia di un gruppo di amici rumeni. Sarebbero dovuti rientrare a casa nel fine settimana. Ma la mattina del 13 agosto, Arian ha iniziato a sentirsi male. Si è svegliatp alle 5. verso le 7 ho notato che aveva delle chiazze sulla pelle, poi aveva un colorito viola che si è allargato su tutto il corpo e non si reggeva con la schiena mentre lo tenevo in braccio". La madre del piccolo ha subito chiesto aiuto, ma non c'erano dottori a disposizione nell'immediato. Dopo un po' un medico ha visitato il bimbo. "Hanno chiamato un'ambulanza - ha spiegato la donna - ma è arrivata molto tempo dopo, troppo. Non arrivava mai e già era trascorso del tempo. Sono arrivati in ospedale ad Antalya con il piccolo e, poco più tardi, mi hanno detto che era morto. Non sappiamo ancora perché".