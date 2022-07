Bimbo morto a Sharm El Sheik, la Procura di Palermo interrogherà i genitori

Dopo aver deciso di disporre una nuova autopsia sul corpo di Andrea Mirabile, il bimbo morto per una sospetta intossicazione mentre era in vacanza a Sharm El Sheik, la Procura di Palermo potrebbe ascoltare anche i genitori del piccolo.

Il dubbio dei magistrati è che le cause della morte del bambino e del grave malore del padre possano essere altre. In ogni caso Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile non saranno convocati prima dei funerali del piccolo Andrea, programmati per le 10 del 16 luglio presso la Chiesa di San Basilio.