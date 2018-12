Bimbo migrante muore sotto custodia delle autorità Usa

Un bimbo di 8 anni originario del Guatemala è morto mentre era sotto la custodia delle autorità americane. E' il secondo in meno di un mese. Lo rendono noto fonti Usa, spiegando che il piccolo mostrava "segni di potenziale malattia" e che per questo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico. Qui era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora.