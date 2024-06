Germania, bimba gettata dalla finestra nel trasportino del gatto: arrestata la madre

Orrore a Berlino dove una bimba di quasi due anni è stata gettata dalla finestra dalla madre in un trasportino per gatti. Il fatto, raccontato dal MailOnline, è avvenuto in un condominio nel quartiere Altglienicke. La piccola ha fatto un volo di undici metri: lanciata dal terzo piano, ha riportato fratture sia alle braccia sia alle gambe ma è miracolosamente sopravvissuta. Nell'appartamento, oltre alla madre, che è stata arrestata per tentato omicidio, c'era solo il fratello (ancora più piccola) della vittima.