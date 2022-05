Bill Gates: "Rischiamo una variante Covid più trasmissibile e mortale"

Ecco, quindi, che le ultime parole pronunciate dall'imprenditore e filantropo statunitense fanno scattare un nuovo allarme . "Siamo ancora a rischio di una variante " del Covid " più trasmissibile e più mortale . Non è probabile ma c'è un 5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio" ha dichiarato Gates.





Per evitare la prossima pandemia

investimenti

squadra di epidemiologi

cooperazione fra i Paesi

servono piùe la creazione di unaed esperti per identificare rapidamente minacce alla salute globale e migliorare la, ha aggiunto Gates. L'ultimo libro scritto dall'informatico americano "How To Prevent the Next Pandemic" serve anche per spingere per la creazione di un team di esperti, la Global Epidemic Response and Mobilization Initiative, sotto la gestione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per prevenire nuove pandemie.

"Nel mio libro spiego i passi che dobbiamo intraprendere per prepararci", ha evidenziato Gates. "Insieme, si sommano a un piano per eliminare la pandemia come una minaccia per l’umanità. Questi passaggi, insieme ai

notevoli progressi che abbiamo già compiuto

investimenti

il Covid-19 potrebbe essere l'ultima pandemia in assoluto

negli ultimi due anni nella creazione di nuovi strumenti e nella comprensione delle malattie infettive, ridurranno le possibilità che chiunque debba vivere un altro Covid. Se facciamochiave a vantaggio di tutti,".