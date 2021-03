Bielorussia, proteste contro Lukashenko a Minsk: cento arresti

Ansa

A Minsk, la capitale della Bielorussia, sono state arrestate oltre cento persone che si erano raccolte per una marcia di protesta per chiedere le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko. Fra gli arrestati figurano almeno cinque giornalisti. Gli oppositori provano a ravvivare l'ondata di massicce proteste che ha caratterizzato il Paese per mesi, ma che sono calate in inverno.