Bielorussia, Lukashenko: "Pronti a rimandare i migranti in patria"

Ansa

"La Bielorussia è pronta a rimandare i migranti in patria, ma loro non vogliono tornare". Il presidente Alexander Lukashenko continua a ribattere le accuse di avere innescato la crisi migratoria al confine con la Polonia. Crisi che ha esacerbato i toni tra Minsk e Bruxelles, che ora minaccia nuove sanzioni. Lukashenko ribadisce quindi che "non vuole un conflitto di confine". "Il conflitto semmai è necessario alla Polonia", attacca.