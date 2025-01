Bielorussia al voto, Lukashenko punta al settimo mandato

Bielorussia al voto per eleggere il presidente. Alexander Lukashenko, da 30 anni al potere, è in lizza con altri 4 candidati ma viene data per scontata la sua rielezione per un settimo mandato di cinque anni alla guida di questa ex repubblica sovietica confinante con l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia. I suoi detrattori e le ong per i diritti umani hanno già definito le elezioni "una farsa" e i membri del Parlamento europeo hanno chiesto che i risultati non vengano riconosciuti, soprattutto perché le precedenti elezioni del 2020 sono state seguite da una spietata repressione di un movimento di protesta senza precedenti.