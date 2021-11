Bielorussia: "Assisteremo tutti i migranti vicino al confine con la Polonia"

IPA

La Bielorussia è pronta ad accogliere tutti i migranti in un centro logistico vicino al valico di frontiera di Bruzgi, al confine con la Polonia. Lo ha detto l'assistente presidenziale bielorusso nella regione di Grodno, Yuri Karayev. La struttura è dotata di materassi e circa duemila coperte sono in arrivo da Minsk. Oltre a questo, sei cucine da campo sono state organizzate per i migranti.