Bielorussia, a Minsk oltre 100 arresti a marcia contro Lukashenko

Non si fermano in Bielorussia le proteste contro il presidente Alexander Lukashenko. A Minsk oltre 100 persone sono state arrestate durante una marcia in opposizione proprio all'ex militare. Nonostante le minacce della polizia di aprire il fuoco, in migliaia hanno partecipato alla manifestazione. La portavoce del ministero degli Interni bielorusso, Olga Chemodanova, ha confermato gli arresti.