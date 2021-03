Biden: "Putin è un assassino, pagherà un prezzo per le interferenze"

Ansa

Non accenna a calare la tensione tra Casa Bianca e Cremlino: il presidente americano, Joe Biden, ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un assassino. "Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?", gli ha chiesto il giornalista George Stephanopoulos. "Lo penso", ha risposto il presidente Usa, promettendo che il leader del Cremlino "pagherà un prezzo" per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali.