Biden: Putin è un dittatore, non può restare al potere

"Questo uomo non può restare al potere".

Lo afferma il presidente americano Joe Biden a Varsavia, in Polonia, riferendosi a Vladimir Putin, definendolo un "dittatore che cerca di ricostruire un impero". Immediata la risposta del Cremlino: "Non è qualcosa che decide Biden. E' solo una scelta dei cittadini della Federazione Russa". La Casa Bianca precisa: "Biden "non stava parlando di un cambio di regime".