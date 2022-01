Biden: "Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe un disastro"

ansa

"Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe un disastro". Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden, ammonendo che vi saranno "sanzioni severe" e "perdite umane" anche per la Russia. Il capo della Casa Bianca ha ricordato di aver mandato già 600 milioni di equipaggiamento militare sofisticato a Kiev. "Penso - ha aggiunto - che Putin non voglia una guerra conclamata, ma che stia testando l'Occidente e la Nato per quanto può".