Biden sente il Papa: confronto su sforzi per la pace nel mondo

Il presidente Usa, Joe Biden, ha avuto una telefonata con Papa Francesco. Lo riferisce la Casa Bianca, secondo cui al centro della conversazione c'è stato un confronto sugli sforzi per far avanzare la pace nel mondo durante il periodo delle feste. "Il presidente ha ringraziato il Papa per il suo continuo sostegno nel far avanzare i diritti umani e proteggere le libertà religiose. Il presidente ha anche accettato l'invito di papa Francesco a visitare il Vaticano il mese prossimo", mette in evidenza la Casa Bianca.