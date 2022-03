Biden in visita a Varsavia: prepariamoci a lunga battaglia per la libertà

"Prepariamoci ad una lunga battaglia per la libertà".

Così Joe Biden nel corso della sua visita a Varsavia. "L'Ucraina è in prima linea nella battaglia per la libertà. Siamo con il popolo ucraino", ha aggiunto il presidente Usa, sottolineando che le azioni della Russia minacciano di portare "decenni di guerra" e che Mosca sta "strangolando la democrazia" e vuole farlo "non solo in casa sua": "non ci sono giustificazioni per l'invasione dell'Ucraina".