Biden: sospensione russa su grano scandalosa, un pretesto

La sospensione dell'accordo sul grano da parte della Russia è "scandalosa", un "pretesto".

Lo afferma Joe Biden. "La Russia sta nuovamente cercando di usare la guerra da lei iniziata come pretesto per usare il cibo come arma, colpendo direttamente le nazioni bisognose e i prezzi alimentari globali, e aggravando le gia' gravi crisi umanitarie e l'insicurezza alimentare", ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.