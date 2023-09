Biden in Florida: odio e razzismo non prevarranno in Usa

Visita di Joe Biden a Live Oak, in Florida, una delle zone messe in ginocchio dall'uragano Idalia.

Nel corso della visita, il presidente Usa ha promesso i massimi sforzi per la ripresa delle aree colpite, ma ha voluto ricordare anche la recente strage nella vicina Jacksonville, dove un 20enne ha ucciso tre afroamericani. Per Biden si è trattato di "un atto terroristico perpetrato per odio razziale". Ma "l'odio, il razzismo, il terrorismo politico non prevarranno in Usa", ha assicurato, ammonendo che "il silenzio è complicità".