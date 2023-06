Biden: mai coinvolto negli affari di mio figlio

Joe Biden ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia mai stato coinvolto negli affari del figlio Hunter.

Nei giorni scorsi una talpa del fisco Usa ha sostenuto che l'erario ha ottenuto un messaggio su WhatsApp in cui Hunter invoca il nome del padre in uno scambio dai toni minacciosi con il Ceo cinese di un fondo di investimento. Il presidente ha risposto con un altro "no" ad una successiva domanda se era accanto al figlio quando fu mandato quel messaggio.