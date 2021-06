Biden: "Dirò a Putin che ci sono linee rosse da non superare"

Ansa

Gli Usa non cercano il conflitto con la Russia, ma risponderanno se Mosca continuerà le sue attività ostili. Lo ha detto Joe Biden dopo il vertice Nato a Bruxelles. Il presidente Usa ha aggiunto che metterà in chiaro con Vladimir Putin che ci sono "linee rosse" che non si possono superare. Secondo Biden, ad esempio, "la morte di Alexey Navalny sarebbe una tragedia, mostrerebbe che la Russia non vuole seguire le norme internazionali".