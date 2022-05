Biden comedian-in-chief attacca Trump: "Piaga terribile per gli Usa"

Ironizza sulla sua età, attacca senza nominarlo Donald Trump, scherza su Fox e lancia frecciate ai repubblicani.

Joe Biden indossa i panni di comedian-in-chief per la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. "Sono contento di essere qui con l'unico gruppo di americani che ha un gradimento più basso di me", sorride riferendosi ai giornalisti e ai media presenti, definiti per anni da Trump il "nemico del popolo". E proprio al suo predecessore lancia, senza nominarlo, una frecciata: "Sono il primo presidente che partecipa negli ultimi sei anni. Abbiamo avuto una terribile piaga seguita da due anni di Covid", osserva riferendosi ai quattro anni di Trump.