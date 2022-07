Biden: "Arabia Saudita serve a Usa per affrontare Cina e Russia"

Il presidente americano Joe Biden ha detto che l'imminente missione in Arabia Saudita ha l'obiettivo di rafforzare "una partnership strategica" che "rispetti i valori fondamentali".

"In quanto presidente il mio compito è mantenere il nostro Paese forte e sicuro. Dobbiamo affrontare l'aggressione della Russia, metterci nella miglior posizione possibile per competere e superare la Cina e lavorare per una maggiore stabilità nel mondo. Per fare tutto questo dobbiamo stabilire rapporti con quei Paesi che possono avere un peso sul raggiungimento di questi obiettivi. L'Arabia Saudita è uno di questi", scrive il presidente americano in un editoriale sul Washington Post.