Biden: "Appello a repubblicani per lavoro bipartisan"

Joe Biden ha lanciato un appello bipartisan ai repubblicani, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca del suo discorso sullo stato dell'Unione.

"Se abbiamo potuto lavorare insieme nell'ultimo Congresso, non c'è motivo per cui non possiamo farlo in questo nuovo. La gente ci ha inviato un messaggio chiaro. La lotta per la lotta, il potere per il potere, il conflitto per il conflitto non ci portano da nessuna parte". "Questa è sempre stata la mia visione per il Paese: ripristinare l'anima della nazione, ricostruirne la spina dorsale, la classe media, per unire il Paese"", ha ribadito.