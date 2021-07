Biden, accordo con premier iracheno: stop alla missione Usa nel paese

-afp

Diciotto anni dopo l'invasione dell'Iraq decisa dall'amministrazione Bush, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sigla l'accordo con il premier iracheno Mustafa Al Kadhimi per la conclusione ufficiale della missione di guerra statunitense nel paese. L'annuncio è avvenuto nella Casa Bianca dove Biden ha ricevuto Al Kadhimi per il primo incontro faccia a faccia fra i due leader, come parte di un dialogo strategico sul futuro dell'Iraq.