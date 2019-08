Biarritz, dal G7 un fondo di 20 milioni dollari per gli incendi in Amazzonia e "Astroluca" li fotografa dalla Iss

L'incendio non è solo quello che sta devastando la foresta amazzonica, ma è anche a livello politico. Alla proposta del G7 di stanziare 20 milioni di dollari Jair Bolsonaro risponde picche, con un duro attacco al presidente francese via Twitter. "Non possiamo accettare che un presidente, (Emmanuel) Macron, stia lanciando attacchi irragionevoli e gratuiti sull'Amazzonia - ha scritto il presidente brasiliano di estrema destra -, o nascondendo le sue intenzioni dietro "l'alleanza" del G7 per "salvare" l'Amazzonia, come se fossimo colonia o un'altra terra di nessuno".



Ma la situazione è sempre più drammatica, come testimoniato anche da Luca Parmitano che, in orbita con la missione Beyond, ha mostrato la gravità degli incendi con una serie di scatti postati su Twitter in cui si vedono le decine di roghi dolosi appiccati nella foresta e il fumo che si spande per migliaia di chilometri.