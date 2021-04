Berna, allo zoo fucili finti per "sparare" agli stambecchi: tolti dopo polemiche

Lo hanno chiamato "percorso del bracconiere" e in effetti riproduce alla lettera quella "suggestione" con tanto di fucili piazzati di fronte a dove sono gli stambecchi, pronti ad essere impugnati per mirare e fare centro. E' la stravagante installazione fatta dallo Dahlhozli Zoo , di Berna. Le armi, ovviamente, sono finte ma hanno suscitato molte polemiche tra gli animalisti che attraverso una petizione sono riusciti a farle rimuovere.

"I bambini, dicono le associazioni - potrebbero avere una immagine distorta da quel fucile messo lì per non si sa bene quale motivo, con il rischio di educare i più piccoli alla caccia". Lo zoo ha provato in un primo momento a spiegare l'iniziativa: "E' parte della nostra missione educativa - ha detto la portavoce dello zoo - e vuole raccontare l'estinzione degli stambecchi con il successivo ripopolamento".

Questi animali, infatti, erano stati cacciati fino all'ultimo esemplare e soltanto nei primi anni del Novecento la specie aveva ricominciato timidamente a prosperare anche se tenuta continuamente sotto scacco dalle doppiette dei cacciatori elvetici.

Anche per questo quei fucili sono apparsi inappropriati, e alla fine lo zoo ha dovuto "arrendersi": "Purtroppo abbiamo scoperto - scrive su Facebook - che il fucile come simbolo dell'eliminazione dello stambecco è stato interpretato in modo errato. E' stato rimosso".