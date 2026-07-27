Attentato a Berlino, parla il padre di Abdul Ballout: "Gli hanno fatto il lavaggio del cervello"
Il settimanale tedesco Der Spiegel ha raccolto le parole del padre del presunto attentatore del Pride di Berlino in cui è morta una persona
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Secondo il padre di Abdul Ballout, il presunto autore dell'attentato al Pride a Berlino in occasione del Christopher Street Day, il figlio avrebbe subito "un lavaggio del cervello" che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato islamico. Il 64enne, attualmente in Libano, ha raccontato al settimanale tedesco Der Spiegel di aver parlato al telefono con il figlio proprio il giorno della strage. "Mi ha detto che gli mancavo e che avrebbe voluto essere con noi in Libano in quel momento", ha affermato. Il padre ha sostenuto che la famiglia non abbia alcun legame con l'ideologia dello Stato islamico: "Siamo sciiti, non lo sosteniamo" ha dichiarato, precisando tuttavia che il figlio simpatizzava per la corrente sunnita dell'Islam.
Secondo gli inquirenti, il 21enne si era radicalizzato e aveva tentato più volte di unirsi allo Stato islamico. Era stato arrestato in Libano nel 2025 e, nel maggio 2026, condannato a Berlino a un anno e dieci mesi di reclusione per la preparazione di "un grave atto di violenza contro lo Stato". Dopo la scarcerazione era stato sottoposto a una misura che prevedeva il possibile inserimento in un programma di deradicalizzazione.
Ballout è accusato di aver noleggiato il furgone bianco utilizzato sabato sera per investire i partecipanti al Pride al Tiergarten, il grande parco pubblico situato nel centro di Berlino; nel veicolo gli investigatori avrebbero inoltre rinvenuto un telefono cellulare riconducibile al giovane. La Procura federale ha assunto la direzione delle indagini, ritenendo l'attacco di matrice islamista.
Nell'attentato una donna è stata uccisa e 29 persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità, dopo essersi schiantato contro un albero Ballout avrebbe aggredito alcuni passanti con un machete e sarebbe poi fuggito. Il giovane è stato successivamente individuato in un'area di orti comunitari nel quartiere berlinese di Spandau ed è stato ucciso dalla polizia dopo aver attaccato gli agenti durante l'operazione.