Attentato a Berlino, parla il padre di Abdul Ballout: "Gli hanno fatto il lavaggio del cervello"

Secondo gli inquirenti, il 21enne si era radicalizzato e aveva tentato più volte di unirsi allo Stato islamico. Era stato arrestato in Libano nel 2025 e, nel maggio 2026, condannato a Berlino a un anno e dieci mesi di reclusione per la preparazione di "un grave atto di violenza contro lo Stato". Dopo la scarcerazione era stato sottoposto a una misura che prevedeva il possibile inserimento in un programma di deradicalizzazione.



Ballout è accusato di aver noleggiato il furgone bianco utilizzato sabato sera per investire i partecipanti al Pride al Tiergarten, il grande parco pubblico situato nel centro di Berlino; nel veicolo gli investigatori avrebbero inoltre rinvenuto un telefono cellulare riconducibile al giovane. La Procura federale ha assunto la direzione delle indagini, ritenendo l'attacco di matrice islamista.



Nell'attentato una donna è stata uccisa e 29 persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità, dopo essersi schiantato contro un albero Ballout avrebbe aggredito alcuni passanti con un machete e sarebbe poi fuggito. Il giovane è stato successivamente individuato in un'area di orti comunitari nel quartiere berlinese di Spandau ed è stato ucciso dalla polizia dopo aver attaccato gli agenti durante l'operazione.