Berlino nel vivo delle celebrazioni per i 30 anni dalla caduta del Muro

Berlino entra nel vivo delle celebrazioni per i 30 anni dalla caduta del Muro. La capitale tedesca ha acceso installazioni in diversi luoghi emblematici della Guerra Fredda: alla East Side Gallery, la più grande porzione di muro conservata in città, sono state proiettate le iconiche immagini dei murales creati per la Riunificazione; sul Viale del 17 giugno tanti i selfie dei turisti per l'installazione "Visions in Motion" dell'artista Patrick Shearn, mentre davanti alla Porta di Brandeburgo è accesa una grande sfera sulla quale sono proiettati i messaggi dei cittadini; sulla facciata dell'ex ministero della Stasi, la temuta polizia segreta dell'ex Germania comunista, è comparso il messaggio: "Ogni cittadino ha il diritto di esprimere la sua opinione". A tutto ciò si aggiungono mostre, incontri istituzionali e non e concerti.