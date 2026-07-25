Pochi minuti dopo l'incidente, gli organizzatori hanno annunciato sui social l'interruzione della manifestazione, invitando i partecipanti a lasciare l'area in modo ordinato. "Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine. Evitate la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate l'area in direzione della stazione centrale", hanno scritto gli organizzatori in un messaggio pubblicato su Instagram. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e verificare l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riportano i media locali Bild e Der Spiegel, la polizia di Berlino ha confermato un "importante intervento" nell'area del Tiergarten, dove agenti e soccorritori stanno assistendo diverse persone rimaste ferite. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22, nei pressi della Lennéstraße. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.