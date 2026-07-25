Indagini in corso

Berlino, furgone sulla folla durante il gay pride: diversi feriti

Gli organizzatori del corteo: "Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine". Bilancio e cause al momento non sono chiari

25 Lug 2026 - 23:28
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un furgone è finito sulla folla nel parco Tiergarten a Berlino, a margine del Christopher Street Day, la tradizionale manifestazione dell'orgoglio Lgbtqia+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone nella capitale tedesca. Diverse persone sono rimaste ferite anche se, al momento, non è stato comunicato il numero delle vittime né sono stati diffusi dettagli sulle loro condizioni.

Google Preferred Site

Gli organizzatori: "Abbandonate la zona"

 Pochi minuti dopo l'incidente, gli organizzatori hanno annunciato sui social l'interruzione della manifestazione, invitando i partecipanti a lasciare l'area in modo ordinato. "Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine. Evitate la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate l'area in direzione della stazione centrale", hanno scritto gli organizzatori in un messaggio pubblicato su Instagram. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e verificare l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riportano i media locali Bild e Der Spiegel, la polizia di Berlino ha confermato un "importante intervento" nell'area del Tiergarten, dove agenti e soccorritori stanno assistendo diverse persone rimaste ferite. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22, nei pressi della Lennéstraße. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Attentatore sarebbe in fuga

 Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, l'autore dell'attentato "è fuggito a piedi" e gli agenti "lo stanno ancora cercando". 

Ti potrebbe interessare

videovideo
berlino
gay pride
auto
feriti

Sullo stesso tema