Berlino, esplode l'acquario cilindrico più grande al mondo con 1.500 pesci: due persone ferite

Nel 2020 l'acquario era stato completamente modernizzato e conteneva pesci tropicali di 100 diverse specie in un milione di litri di acqua. Il liquido fuoriuscito dalla vasca verticale sarebbe arrivato fino al terzo piano dell'hotel. La polizia ha dichiarato che ancora non sono note le cause dell'esplosione, mentre la Bild parla di "usura dei materiali".

Tgcom24

Per la polizia di Berlino l'esplosione dell'enorme acquario cilindrico non è stata causata da un attentato. Sulle cause del crollo del grande acquario non ci sono ancora dettagli. Alcuni media parlano di un cedimento strutturale. I circa 1.500 pesci sarebbero tutti fuoriusciti e, secondo alcuni testimoni, sarebbero in gran parte morti.

Secondo una prima ricostruzione, un forte rumore è stato udito intorno alle 5:45 e intorno a quell'ora è arrivata una segnalazione alle autorità.