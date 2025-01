Berlino, abbandona l'auto all'aeroporto per oltre un anno: proprietario non identificato dovrebbe pagare 200mila euro di parcheggio

Ha parcheggiato la sua macchina, una Volkswagen Golf argentata con targa di Hannover, di fronte al terminal dell'aeroporto di Berlino-Branderburgo ormai da più di un anno. Solitamente i veicoli restano parcheggiati lì solo per le soste brevi: i primi dieci minuti sono gratuiti, un quarto d'ora costa cinque euro. Per un'ora bisogna pagare 23 euro, per un giorno ben 552. Per questo, per i parcheggi accumulati, il proprietario dell'auto dovrebbe pagare oltre 200mila euro. In teoria, perché non è ancora chiaro chi sia il proprietario dell'auto, così come la questione di chi ora si prenderà cura delle conseguenze.