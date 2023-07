Israele, Benjamin Netanyahu in buone condizioni dopo impianto pacemaker

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto a intervento chirurgico per l'impianto di un pacemaker.

Lo ha reso noto il suo staff in un comunicato, a pochi giorni dalle dimissioni dall'ospedale dove era stato ricoverato per problemi di salute. "Netanyahu è in buone condizioni", ha affermato il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer (Tel Aviv) dove la settimana scorsa gli era stato installato un Holter sottocutaneo. "L'operazione è stata portata a termine con successo. Netanyahu resterà per il momento nel reparto cardiologico".