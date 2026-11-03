Stato di emergenza in Belize per escalation di violenza delle gang

Il governo del Belize ha dichiarato lo stato di emergenza in 19 zone del Paese per contrastare l'escalation della violenza legata agli scontri tra bande criminali. Il provvedimento, entrato in vigore il primo novembre, interessa alcuni quartieri di Belize City, diverse aree di Ladyville e le località di Cotton Tree e Unitedville, nel distretto di Cayo. Secondo quanto riferito dal sito locale Breaking Belize News, il commissario di polizia Richard Rosado ha dichiarato che circa 60 persone sono state individuate, sulla base di informazioni investigative e di intelligence, come possibili destinatari di provvedimenti di fermo, precisando che non tutte sono state arrestate.