Europa, aumentano le aggressioni con i coltelli: inasprite le leggi

Londra, capitale europea del machete: da anni la città è travolta da un’ondata di accoltellamenti che assume i contorni di un’emergenza strutturale. Le lame sequestrate dalla polizia aumentano a ritmi allarmanti e, tra il 2024 e il 2025, gli attacchi hanno superato quota 16mila, con un balzo del 60% in soli tre anni. In un Paese dove le armi da fuoco sono difficili da ottenere, il coltello è diventato lo strumento per eccellenza di gang e criminalità urbana. Il fenomeno non è però solo britannico: in Germania, l’attentato di Solingen dell’agosto 2024 ha segnato uno spartiacque e ha spinto il governo a intervenire con decisione. Da Nantes a Berlino, passando per Londra, il coltello è diventato il simbolo di una violenza diffusa che attraversa l’Europa e mette alla prova la coesione sociale.