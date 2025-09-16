Haiti, Ong: 50 morti in violenze gang, corpi divorati da cani

Oltre 50 persone sono state uccise la scorsa settimana in una serie di attacchi da parte di bande armate ad Haiti, ha riferito un'Ong locale per i diritti umani. Gli attacchi hanno avuto luogo l'11 e il 12 settembre in aree a nord della capitale Port-au-Prince, ha dichiarato la Rete nazionale per la difesa dei diritti umani (Rnddh) in un rapporto. "Al 14 settembre diverse vittime non erano ancora state trovate, mentre i cadaveri giacevano ancora tra i cespugli, divorati dai cani", ha affermato Rnddh.