Mondo
a nord della capitale Port-au-Prince

Haiti, Ong: 50 morti in violenze gang, corpi divorati da cani

16 Set 2025 - 05:57

Oltre 50 persone sono state uccise la scorsa settimana in una serie di attacchi da parte di bande armate ad Haiti, ha riferito un'Ong locale per i diritti umani. Gli attacchi hanno avuto luogo l'11 e il 12 settembre in aree a nord della capitale Port-au-Prince, ha dichiarato la Rete nazionale per la difesa dei diritti umani (Rnddh) in un rapporto. "Al 14 settembre diverse vittime non erano ancora state trovate, mentre i cadaveri giacevano ancora tra i cespugli, divorati dai cani", ha affermato Rnddh. 

